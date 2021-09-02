В барнаульской детской поликлинике пройдет ремонт без отрыва от лечения

На капитальный ремонт в 2022 году выделят еще 30 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В детской поликлинике №5 Барнаула пройдет капитальный ремонт. Работу учреждения при этом не остановят, пишет пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Работы начались летом 2021 года. Уже заменили систему отопления во всех помещениях. В октябре в корпусе №3 заменят напольные покрытия, двери и оконные блоки в кабинетах и в коридорах, проведут сантехнические и электромонтажные исправления. Также в ведомстве отмечают, что вмешательства строителей не мешают работе медучреждения.

- В 2022 году работы будут продолжены. Вторую жизнь обретут остальные помещения. Также кровли и фасады зданий, – говорится в сообщении.

На капитальный ремонт в 2022 году выделят еще 30 млн рублей.