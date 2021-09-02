2 сентября в Алтайском крае будет перепад температур от -2 до +22

Ветер северо-восточный, порывы могут достигнуть 12 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 2 сентября в Алтайском крае ожидаются заморозки до 0…-2 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре. Также в утренние часы местами туман.

Днем в крае потеплеет до +17…+22 градусов. Дождей не будет. Ветер северо-восточный, порывы могут достигнуть 12 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +20 градусов. Осадков также не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду.