Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 4:56

2 сентября в Алтайском крае будет перепад температур от -2 до +22

Осадков не ожидается
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ветер северо-восточный, порывы могут достигнуть 12 метров в секунду

Ветер северо-восточный, порывы могут достигнуть 12 метров в секунду

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 2 сентября в Алтайском крае ожидаются заморозки до 0…-2 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре. Также в утренние часы местами туман.

Днем в крае потеплеет до +17…+22 градусов. Дождей не будет. Ветер северо-восточный, порывы могут достигнуть 12 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +20 градусов. Осадков также не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду.