Вместо денег за дачу житель Локтевского района получил одни убытки

Деньги списали с карты Фото: Анна СЕМИНА

Житель Локтевского района, пытаясь продать дачный участок, стал жертвой мошенников и сам лишился денег, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Потерпевший опубликовал объявление в интернете о продажи дачного участка. На его телефон позвонил неизвестный и сказал, что готов купить дом и сразу перечислить все деньги, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В итоге потерпевший под диктовку сделал все, что ему говорил «покупатель», но после этого не ему пришли деньги, а с его карты списалось 175 тысяч рублей.

Это был как раз тот самый случай, когда потерпевший слышал о подобных видах мошенничества, но все равно сам попал на уловку. По факту обмана продавца возбуждено уголовное дело.