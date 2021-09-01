Пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку в Алтайском крае

Полиция задержала водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция задержала 32-летнего жителя алтайского села Родино, который пьяным сел за руль и насмерть сбил 16-летнюю девушку. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, днем 30 августа на участке автодороги в селе Родино, 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя иномаркой, сбил 16-летнюю девушку, - сообщают в пресс-службе ведомства.

От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.