В Барнауле женщина-водитель перепутала педали и переехала школьника

Фото: скриншот страницы vk.com/barneos22

В среду, 1 сентября, в Барнауле произошло ДТП, в результате которого женщина-водитель сбила школьника. Об этом сообщают очевидцы.

- На Балтийской женщина-водитель, по словам очевидцев, перепутала педали, нажала газ, сбила и переехала мальчика. Ребенок живой, увезла «скорая», - говорится в посте, опубликованном на странице сообщества Barnaul22 во «Вконтакте».

О состоянии мальчика не сообщается. По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Mazda 6 находилась 41-летняя женщина, а пострадавшему мальчику 10 лет. По факту ДТП проводится проверка.