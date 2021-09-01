В Индустриальном районе Барнаула больше 30 домов останутся без горячей воды

Отключение воды будет кратковременным Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетики на полтора суток отключат горячую воду для части жителей Индустриального района Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

- Для проведения капитального ремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому потребуется отключение горячей воды, - объясняют в СГК.

Подача ресурса будет ограничена с 9.00 2 сентября до 21.00 3 сентября. В зону отключения попадут 32 многоквартирных дома, три детских сада и два административных здания. Они расположены на улицах Взлетной, Балтийской, Сергея Ускова, а также на проезде Северном Власихинском и проспекте Энергетиков.

С подробным списком адресов можно ознакомиться на карте.