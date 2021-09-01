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Общество1 сентября 2021 12:50

В Индустриальном районе Барнаула больше 30 домов останутся без горячей воды

Также в зону отключения попадут детские сады и административные здания
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Отключение воды будет кратковременным

Отключение воды будет кратковременным

Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетики на полтора суток отключат горячую воду для части жителей Индустриального района Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

- Для проведения капитального ремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому потребуется отключение горячей воды, - объясняют в СГК.

Подача ресурса будет ограничена с 9.00 2 сентября до 21.00 3 сентября. В зону отключения попадут 32 многоквартирных дома, три детских сада и два административных здания. Они расположены на улицах Взлетной, Балтийской, Сергея Ускова, а также на проезде Северном Власихинском и проспекте Энергетиков.

С подробным списком адресов можно ознакомиться на карте.