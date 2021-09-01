Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 сентября 2021 года составило 70 673

За все время наблюдения, коронавирусом в Алтайском крае заболели 70 673 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 сентября 2021 года за минувшие сутки увеличилось на 246 новых случаев и составило 70 673, сообщает оперативный штаб региона.

- По состоянию на 1 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 654 человека, - уточняет источник. - Кроме этого, 360 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Из них 536 человек находятся в тяжелом состоянии и 221 подключен к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 23 бессимптомных вирусоносителей и 243 пациентами, которые долечивают пневмонию на дому.

Также статистика говорит о том, что за прошедшие сутки выписали 204 человека и таким образом общее число вылечившихся составило уже 53626 человек. Скончались за все время наблюдения ковидных больных 4723 (+24).