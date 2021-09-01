Военные колонны перекроют движение на трассе в Алтайском крае

Движение ограничат с 22.00 и до 3.00 ночи Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 2 сентября, военные колонны частично ограничат движение гражданского транспорта в Алтайском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

- Движение для всех видов транспорта будет ограничено на участке автодороги «Рассказиха – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – н.п. «Фирсово» – а/д подъезд Фирсово – Р-256 «Чуйский тракт» – Баюновские Ключи», - сообщают в ведомстве.

Проезд будет закрыт с 22.00 вечера до 3.00 ночи. Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к ситуации.