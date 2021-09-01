Туристку штрафовали за курение в самолете Москва - Горно-Алтайск

Полицейские сняли туристку с самолета в аэропорту Горно-Алтайска Фото: Анна СЕМИНА

Туристку из Москвы в аэропорту Горно-Алтайска встретили полицейские: 41-летняя женщина решила покурить на борту самолета, за что ей был выписан штраф, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Жалоба на пассажирку поступила от представителей авиакомпании.

- Сотрудники транспортной полиции установили, что в туалетной комнате лайнера 41-летняя женщина курила табачные изделия с использованием системы нагревания табака, - поясняют в ведомстве.

В итоге, в первый же день отдыха на Алтае гостью привлекли к административной ответственности и оштрафовали.