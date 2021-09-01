На Алтае мужчина избил и задушил инвалида-колясочника

Кроме того, обвиняемый избил женщину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пойдет мужчина, который избил и задушил инвалида-колясочника, а также поколотил женщину. Подробности сообщают в пресс-службе СУСК РФ по региону.

- По данным следствия, в июне 2021 года в одном из сел Хабарского района обвиняемый распивал спиртное с 65-летним знакомым, который являлся инвалидом и передвигался на коляске, - рассказывают в ведомстве.

Как раз во время застолья между мужчинами произошла ссора, обвиняемый сначала стал избивать своего приятеля, а затем задушил его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Уже во время расследования выяснилось, что это не единственный эпизод рукоприкладства. Как оказалось, в мае этого же года мужчина избил односельчанку за то, что она не принесла ему алкоголь. У потерпевшей диагностировали перелом ребра.

Сам дебошир свою вину не признает, но против него собрана достаточно весомая доказательная база. В настоящее время он дожидается суда.