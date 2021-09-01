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Общество1 сентября 2021 5:06

В Барнауле нанесли дорожную разметку около школ и детских садов

Но работа в данном направлении продолжается
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Дорожная разметка

Дорожная разметка

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Подрядная организация успела к 1 сентября завершить работы по нанесению дорожной разметки у образовательных учреждений Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

- Из 58 таких пешеходных переходов 39 нанесли с помощью термопластика, 19 обновили краской, - уточняют в мэрии.

Кстати, горизонтальную разметку обновляют не только перед школами, но и на других участках дорожной сети, в частности на улицах Малахова, Партизанской, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Энтузиастов, Балтийской, Георгиева, Попова.

Пешеходные переходы нарисовали на улицах Попова, Георгиева, Антона Петрова, Малахова и других. Обновлены стоп-линии и не только. В скором времени работы начнутся на Юрина и Матросова.