Мэрия Барнаула показала эскизы праздничных плакатов ко Дню города

Праздничный плакат Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула показали праздничные плакаты, подготовленные к празднованию Дня города. Они были опубликованы на официальном сайте мэрии.

- В основе макетов поздравительных плакатов использованы темы присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», а также Года науки и технологии, - рассказывают в пресс-центре администрации.

Эти плакаты разместят на рекламных плоскостях, а также их могут использовать предприятия города в своем оформлении. Помимо этого Барнаул украсят флагами. Работы по подготовке должны быть завершены до 2 сентября.

Напомним, День города назначен на 11 сентября, но из-за сложно эпидемиологической обстановки его отмечать не будут.