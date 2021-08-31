В центре Барнаула автомобиль перевернулся на крышу

ДТП произошло районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя Фото: предоставлено читателем

Во вторник, 31 августа, в Барнауле в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали очевидцы аварии.

– В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя столкнулись две легковушки. Одна из них перевернулась на крышу, – написал читатель.

О пострадавших в результате этой аварии не сообщается. На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Официальной информации о случившемся еще не поступало.