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Происшествия31 августа 2021 16:15

В центре Барнаула автомобиль перевернулся на крышу

О пострадавших не сообщается
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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ДТП произошло районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя

ДТП произошло районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя

Фото: предоставлено читателем

Во вторник, 31 августа, в Барнауле в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали очевидцы аварии.

– В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя столкнулись две легковушки. Одна из них перевернулась на крышу, – написал читатель.

О пострадавших в результате этой аварии не сообщается. На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Официальной информации о случившемся еще не поступало.