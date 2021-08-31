Бийчанин Егор Ефросинин в финале Паралимпиады на 50-метровке стал четвертым

Егор Ефросинин (фото: скриншот трансляции "МАТЧ ТВ")

Спортсмен из Бийска Егор Ефросинин в финале Паралимпийских игр в Токио-2020 показал четвертый результат в плавании на 50 метров вольным стилем. Старт состоялся 31 августа.

Воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой стартовал хорошо, по ходу дистанции шел пятым, но потом чуть ускорился и в итоге стал четвертым. Время Егора - 28.31 секунды. До «бронзы» ему не хватило 0,32 секунды. Его опередил украинец Евгений Богодайко. «Серебро» забрал колумбиец Карлос Серрано Сарате, а чемпионом Паралимпиады стал еще один представитель Украины Андрей Трусов.

Впереди у Егора Ефросинина еще один старт: 3 сентября он поборется за медали на 50-метровке баттерфляем.