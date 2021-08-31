Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 10:54

В Барнауле полиция ищет водителя, который разбил чужой BMW

Мужчина покинул место ДТП
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Правоохранители ищут очевидцев происшествия

Правоохранители ищут очевидцев происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня ночью, 31 августа, улиц Георгия Исакова и Северо-Западной водитель на автомобиле BMW X5 перелетел через рельсы и приземлился на дорогу. Как сообщают в городской ГИБДД, машина серьезно повредилась. После ДТП водитель и пассажиры покинули место происшествия.

– 31 августа в 00:33 на улице Г. Исакова, в районе дома 130, произошло ДТП - наезд на препятствие. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «BMW Х 5», допустил наезд на препятствия, после чего водитель покинул место происшествия, – сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как пишет «Толк» сотрудники полиции установили хозяина автомобиля. Он рассказал, что знает об аварии, но якобы не скажет, кто был за рулем.

Теперь правоохранители ищут очевидцев происшествия. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 393-605 и 391-090.