АлтГТУ реализовал проект летней языковой школы для учащихся из Китая и Монголии

Занятия в школе были организованы в формате видеоконференции Фото: пресс-службы Алтайского государственного технического университета

С 16 по 27 августа при финансовой поддержке фонда «Русский мир» в Алтайском государственном техническом университете прошла языковая онлайн-школа «Русское слово в инженерном деле». По программе школы обучалось 65 студентов и школьников из Китая и Монголии. Как отмечают на кафедре русского языка как иностранного АлтГТУ, иностранные учащиеся изучали русский язык, знакомились с русской культурой и инженерными науками.

«Занятия в школе были организованы в формате видеоконференции. Дистанционный формат обучения не стал препятствием в изучении языка. Слушатели изучали грамматику, учились правильно произносить слова, строить фразы для того, чтобы вступать в коммуникацию. К концу второй недели обучения ребята могли уже немного рассказать о себе, принять участие в диалогах. Преподаватели предлагали создавать видеоролики по заданной теме, готовить презентации о русских ученых и их открытиях, заниматься художественным творчеством», – говорят преподаватели кафедры.

Особый интерес у слушателей вызвала профессионально-ориентированная часть программы. В форме мастер-классов они были вовлечены в опытно-экспериментальную деятельность. Преподаватели технического университета знакомили ребят с инженерными профессиями, с историей развития инженерных наук. Иностранные учащиеся узнали об открытиях М. Ломоносова, Д. Менделеева, Б. Розинга, П. Капицы, познакомились с изобретениями И. Ползунова, Н. Жуковского. На базе лабораторий вуза ведущие мастер-классов демонстрировали опыты с химическими веществами и физическими явлениями.

Участники оставили большое количество положительных отзывов о школе, они высоко оценили работу преподавателей, поблагодарили за дружескую атмосферу на занятиях, за возможность получить новые знания о России. Многие из них высказались о желании продолжить изучение русского языка и в дальнейшем получить российское инженерное образование. «Несмотря на то, что уроки по физике и химии проходили дистанционно, мы имели возможность наблюдать разные опыты и эксперименты, получать теоретические и практические знания», – отмечает слушатель школы, студент Профессионального учебно-производственного центра Баян-Ульгийского аймака.

Все слушатели успешно освоили образовательную программу и получили сертификат участника летней школы.