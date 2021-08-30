В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры из-за ремонта

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00
Фото: Олег УКЛАДОВ
Завтра, 31 августа, в Барнауле отключат светофоры сразу на нескольких участках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с плановым проведением ремонтных работа на электросетях.
Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:00 по местному времени на следующих дорожных участках:
- проспект Ленина – улица Гоголя;
- проспект Ленина – улица Никитина;
- проспект Социалистический – улица Никитина;
- проспект Красноармейский – улица Никитина;
- улица Георгия Исакова – улица Шукшина.
Участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данных улиц и соблюдать требования дорожных знаков. Также в мэрии принесли извинения за доставленные неудобства.