В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры из-за ремонта

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 31 августа, в Барнауле отключат светофоры сразу на нескольких участках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с плановым проведением ремонтных работа на электросетях.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:00 по местному времени на следующих дорожных участках:

- проспект Ленина – улица Гоголя;

- проспект Ленина – улица Никитина;

- проспект Социалистический – улица Никитина;

- проспект Красноармейский – улица Никитина;

- улица Георгия Исакова – улица Шукшина.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данных улиц и соблюдать требования дорожных знаков. Также в мэрии принесли извинения за доставленные неудобства.