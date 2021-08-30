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Общество30 августа 2021 15:19

В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры из-за ремонта

Ограничение будет действовать несколько часов
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 31 августа, в Барнауле отключат светофоры сразу на нескольких участках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с плановым проведением ремонтных работа на электросетях.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:00 по местному времени на следующих дорожных участках:

- проспект Ленина – улица Гоголя;

- проспект Ленина – улица Никитина;

- проспект Социалистический – улица Никитина;

- проспект Красноармейский – улица Никитина;

- улица Георгия Исакова – улица Шукшина.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данных улиц и соблюдать требования дорожных знаков. Также в мэрии принесли извинения за доставленные неудобства.