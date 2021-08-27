Барнаулец уснул на рейсе до Москвы без маски и попал в полицию

После приземления сотрудники авиакомпании вызвали полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В самолете авиакомпании «Победа», который летел из Барнаула в Москву, произошел конфликт из-за того, что один из пассажиров был без маски, пишет издание «Life». В итоге бортпроводники посчитали мужчину нарушителем и вызвали полицию.

По словам пассажиров, пилоты просили нарушителя надеть маску, но безуспешно. Тот крепко спал. Экипаж самолета не будил его.

У «Победы» есть своя версия конфликта. Там объяснили, что пассажир специально не соблюдал масочный режим и оскорблял бортпроводников.

- Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование. Однако даже при передаче бортпроводником требования командира дебошир ответил: «Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда» - рассказали в компании.

После приземления сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Пока правоохранители были в пути, пассажирам около 40 минут не разрешали выходить из самолета. В итоге нарушителя все-таки забрали в отдел для составления протокола.