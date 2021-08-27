В окрестностях Рубцовска построили военный аэродром

Также на аэродроме оборудовано место для стоянки дозаправки вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Под Рубцовском Инженерно-аэродромный батальон Центрального военного округа завершил строительство военного аэродрома, сообщает пресс-служба ЦВО.

- Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 – объясняют в пресс-службе.

Также на аэродроме оборудовали место для стоянки дозаправки вертолетов и самолетов.