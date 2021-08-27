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Общество27 августа 2021 5:57

В окрестностях Рубцовска построили военный аэродром

Площадка предназначена для транспортных самолетов Центрального военного округа
Анна Кабанова
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Также на аэродроме оборудовано место для стоянки дозаправки вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Также на аэродроме оборудовано место для стоянки дозаправки вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Под Рубцовском Инженерно-аэродромный батальон Центрального военного округа завершил строительство военного аэродрома, сообщает пресс-служба ЦВО.

- Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 – объясняют в пресс-службе.

Также на аэродроме оборудовали место для стоянки дозаправки вертолетов и самолетов.