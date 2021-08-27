26 августа на трассе Барнаул-Бийск бушевала пыльная буря

Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на Чуйском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа жители края рассказали в интернет-сообществе «Инцидент-Барнаул» о мощной пыльной буре, которая накрыла трасу Барнаул-Бийск.

Два участка дороги оказались в плохой видимости из-за дыма с сельскохозяйственных полей и ветра, который поднял пыль в воздух. Некоторым участникам движения приходилось снижать скорость или даже съезжать на обочину.

Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на Чуйском тракте. Кроме того, буря накрыла окрестности села Косиха.