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Общество27 августа 2021 4:37

26 августа на трассе Барнаул-Бийск бушевала пыльная буря

Водителям приходилось снижать скорость или съезжать на обочину
Анна Кабанова
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Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на Чуйском тракте

Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на Чуйском тракте

Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа жители края рассказали в интернет-сообществе «Инцидент-Барнаул» о мощной пыльной буре, которая накрыла трасу Барнаул-Бийск.

Два участка дороги оказались в плохой видимости из-за дыма с сельскохозяйственных полей и ветра, который поднял пыль в воздух. Некоторым участникам движения приходилось снижать скорость или даже съезжать на обочину.

Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на Чуйском тракте. Кроме того, буря накрыла окрестности села Косиха.