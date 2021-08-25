За сутки в Алтайском крае потушили 30 пожаров

В связи с жаркой погодой в регионе увеличилось число возгораний Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае всего за сутки 23 августа было потушено 30 пожаров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 14 из них – техногенные.

- Большую часть техногенных составляют пожары на приусадебных участках. Так, в Шелаболихинском, Усть-Калманском, Павловском, Зональном, Красногорском районах, а также в Центральном районе города Барнаула горели бани. В трех случаях пожарные выезжали на тушение возгораний в надворных постройках, - отмечают спасатели.

Причиной пожаров в строениях, по большей части, становилось нарушение правил монтажа электрического оборудования и использования печного отопления. Во всех случаях пожарным удалось не допустить распространения и перекидывания огня на жилые дома.

В МЧС напомнили, что из-за аномально жаркой погоды в крае всю неделю будет сохраняться опасность возникновения пожаров. В крае готовы к борьбе с огнем 1159 патрульных, 701 патрульно-маневренная, 144 маневренных, 69 патрульно-контрольных групп.