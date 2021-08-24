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Общество24 августа 2021 9:47

Учебный год в школах Алтайского края начнется в штатном режиме

Сохраняется кабинетная система и обязательная термометрия
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Требования Роспотребнадзора остаются в силе.

Требования Роспотребнадзора остаются в силе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые учебных год в школах Алтайского края начнется в штатном режиме, однако сохраняются все прежние санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального министерства образования и науки Наталья Полосина

– Сохраняется кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а так же проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание. То есть все то, что мы уже испробовали в прошлом учебном году, – рассказала Наталья Полосина.

Линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе. Если же мероприятие проходит в помещении, то торжество проводят в рамках одного класса.