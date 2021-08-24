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Общество24 августа 2021 8:34

В Барнауле пройдет час прямого провода с городскими властями

Горожане смогут задать чиновникам вопросы
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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С 16.00 до 17.00 горожане смогут позвонить по телефону в администрацию.

С 16.00 до 17.00 горожане смогут позвонить по телефону в администрацию.

Фото: Татьяна Гейнрих

25 августа в Барнауле пройдет час прямого провода с городскими властями. С 16.00 до 17.00 горожане смогут позвонить по телефону в администрацию и задать интересующие вопросы чиновникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Созвониться можно будет с заместителями главы города, главами районных администраций, председателями комитетов.

С полным списком участников часа прямого провода и их телефонами можно ознакомиться на сайте мэрии.