Рабочие заканчивают реконструкцию моста через Барнаулку по улице Челюскинцев

К работам на объекте приступили с 1 февраля. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице подходят к концу работы по реконструкции моста через Барнаулку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– На сегодня выполнено порядка 70 процентов от общего объема работ. В их числе - снос старого моста, перенос коммуникаций, забивка свай, монтаж пролетных строений. Сейчас рабочие обустраивают систему гидроизоляции моста. После этого дорожники проведут обустройство защитного слоя бетона, монтаж тротуарных блоков и дорожной одежды, линии освещения, – рассказывают в пресс-службе мэрии.

К работам на объекте приступили с 1 февраля. Старый мост полностью снесли, так как он был в аварийном состоянии.

Длина нового моста составит порядка 66 метров, ширина проезжей части – 9 метров.

Как отмечают в администрации, реконструкция должна быть закончена к 1 ноября, но подрядчик гарантирует сдать объект уже в сентябре.