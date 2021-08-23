Рубцовчанин убил соседа из ревности

Суд приговорил жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

54-летнего жителя Рубцовска осудили за убийство соседа из ревности. Его приговорили к серьезному сроку, сообщает краевой Следком.

– Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года в Рубцовске мужчина, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне выпивала, пришел к нему в квартиру и нанес два ножевых ранения в брюшную полость, – отметили в ведомстве.

От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия рубцовчанин отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции. Он настаивал на рассмотрении уголовного дела присяжными заседателями, которые признали мужчину виновным.

Суд приговорил жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.