В Барнауле эвакуировали посетителей торговых центров "Алтай" и "Плаза"

На месте работают кинологи с собаками Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Посетителей двух торговых центров эвакуировали в Барнауле днем 21 августа. Об этом сообщают очевидцы.

В паблике "Инцидент Барнаул" горожане написали, что около 12 часов был эвакуирован торговый центр "Алтай" на пр. Космонавтов. "Алтайская правда" передает, что примерно в это же время из-за сообщения о бомбе эвакуировали всех работников и посетителей торгово-офисного центра Plaza на ул. Короленко (скорее всего, "Алтай" эвакуировали по той же причине). В обоих центрах было много людей.

- Сообщение о минировании "Плазы" поступило на электронную почту. На место происшествия были направлены силы реагирования, - рассказали «Алтайской правде» в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, кинологи и спасатели, идет осмотр здания.