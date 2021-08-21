Мотоциклист без прав сбил в Барнауле женщину и мальчика

Фото: Толк/Анна Меньшикова

20 августа в Барнауле в 19 часов произошло ДТП с участием мотоциклиста. Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщили в ГИБДД города.

- На пересечении Павловского тракта и улицы Малахова произошел наезд на пешеходов. Водитель 2004 года рождения, не имея прав на управление, допустил наезд на двух человек, - рассказали в Госавтоинспекции.

Молодой человек сбил женщину 1978 г.р. и мальчика 2008 г.р. - они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

В итоге все трое получили травмы и были госпитализированы. Сегодня стало известно, что женщина от полученных травм скончалась в горбольнице №1, сообщает "Толк".

Сотрудники полиции по факту проводят проверку.