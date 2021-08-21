Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле перенесли на неопределенный срок

Мост на Новом рынке в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле вновь переносится на неопределенный срок, сообщил председатель дорожного комитета города Антон Шеломенцев. Также пока не готова схема организации дорожного движения.

- Это основная магистраль, которая пропускает через себя огромный поток. Транспортную напряженность избежать не получится. Наша задача – минимизировать ее, – цитирует Шеломенцева "Политсибру".

Есть несколько вариантов, как будет ходить общественный транспорт. Один из них - организовать объезд по пр. Калинина: сделать там одностороннее движение, а для общественного транспорта – выделенные полосы. Для электротранспорта обсуждают обустройство разворотного трамвайного кольца, чтобы сохранить движение по пр. Ленина. Возможно, для пассажиров введут пересадочные тарифы, чтобы они доезжали до Дома быта, а потом шли к ул. Пионеров и садились на другой транспорт.

Ранее сообщалось, что ремонт моста продлится два года. Мост расширят до шести полос и построят дорогу для пешеходов.