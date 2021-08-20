В Барнауле скончался известный заслуженный врач и профессор АГМУ

Герман Ефремушкин умер 18 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский минздрав сообщил о кончине заслуженного врача РФ, профессора краевого медуниверситета Германа Ефремушкина. Прощание с ним прошло сегодня, 20 августа.

Герман Георгиевич был известным ученым, специалистом в области кардиологии, терапии и кардиореабилитации, отличником здравоохранения и был награжден медалью «За вклад в развитие кардиологии Сибири». Он начал свой трудовой путь в АГМУ в 1970 году, больше 15 лет заведовал кафедрой терапии.

- Длительное время возглавлял кардиологическую службу Алтайского края, активно создавая программу реабилитации больных инфарктом миокарда жителей сельской местности, открывая межрайонные кардиологические отделения и кабинеты реабилитации, что позволило сократить выход на инвалидность, - отметили в Минздраве.

На счету Германа Георгиевича не одно поколение алтайских врачей. Министерство от лица всех медиков края выразило соболезнования родным и близким умершего.