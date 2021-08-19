Детей, пострадавших в аварии с участием сотрудника ГИБДД, выписали

Последствия аварии Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Двух девочек, пострадавших в жестком ДТП с участием сотрудника ГИБДД, отпустили из больницы, сообщает РЕН ТВ.

- Девочки вчера вечером покинули ЦРБ в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи не нуждались, - подтвердили информацию в региональном минздраве.

Напомним, смертельная авария произошла накануне ночью. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находился глава отдела ГИБДД по Михайловскому району, ехал в аэропорт Барнаула. В машине находились родственники жены сотрудника полиции: 40-летний мужчина и его 38-летняя жена. Оба – сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю и оба погибли. Их дочери 9 и 16 лет выжили, но остались сиротами. Их судьба пока остается под вопросом.

По предварительной информации, сотрудник ГИБДД превысил скорость и не справился с управлением. Его автомобиль врезался в припаркованную на обочине фуру. Экспертиза показала, что водитель был трезв

По факту ДТП возбудили уголовное дело, проводится расследование.