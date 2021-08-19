Жители Индустриального района останутся без горячей воды

Воды не будет с 9.00 до 21.00 Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 19 августа, три десятка жилых домов и административных зданий в Индустриальном районе останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- По информации Сибирской генерирующей компании, 19 августа, с 9 до 21 часа не будет горячей воды в 29 многоквартирных домах (9832 жителя), двух детских садах и одной школе, - уточняют в мэрии.

Отключение необходимо для замены задвижки на тепловой сети диаметром 300 мм. Большинство домов, где пропадет горячая вода, располагаются на улицах Шумакова, проезд. Северный Власихинский и Балтийская.