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Общество19 августа 2021 4:51

Жители Индустриального района останутся без горячей воды

Ограничение продлится всего 12 часов
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Воды не будет с 9.00 до 21.00

Воды не будет с 9.00 до 21.00

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 19 августа, три десятка жилых домов и административных зданий в Индустриальном районе останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- По информации Сибирской генерирующей компании, 19 августа, с 9 до 21 часа не будет горячей воды в 29 многоквартирных домах (9832 жителя), двух детских садах и одной школе, - уточняют в мэрии.

Отключение необходимо для замены задвижки на тепловой сети диаметром 300 мм. Большинство домов, где пропадет горячая вода, располагаются на улицах Шумакова, проезд. Северный Власихинский и Балтийская.