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Общество18 августа 2021 13:25

Алтайский министр заявил о росте зарплат медиков

Увеличение заработной платы произошло в первом полугодии 2021 года
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Увеличение заработной платы произошло в первом полугодии 2021 года

Увеличение заработной платы произошло в первом полугодии 2021 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о том, что в первом полугодии этого года выросла зарплата медицинских работников. Об этом чиновник заявил в ходе совещания в краевом правительстве, сообщает «Толк».

Так, рост зарплат всех медработников (от санитаров до врачей) выросли на суммы от 1355 до 3727 рублей. Такие данные приводятся на 1 июля. При этом средняя зарплата врача сейчас превышает 50 тысяч, среднего персонала - 28 тысяч рублей, младшего медперсонала – 23 тысячи рублей.