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Политика18 августа 2021 5:00

Четыре малые партии не будут участвовать в выборах в алтайский парламент

Они выбыли из предвыборной гонки
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Голосование состоится с 17 по 19 сентября

Голосование состоится с 17 по 19 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Четыре малые партии не смогут принять участие в предстоящих выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрания. Как пишет «Политсибру», речь идет о партиях «Новые люди», «Родина», «Партия за справедливость» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

У кандидатов от партии «Новые люди» в подписных листах выявили больше положенных 5% брака, как и у кандидатов от «Партии пенсионеров»; «Родина» и «Партия за справедливость» не смогла собрать нужное количество подписей.

Без сбора подписей регистрацию прошли пять партий - «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко».

Голосование состоится с 17 по 19 сентября.