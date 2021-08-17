В барнаульской поликлинике вакцинируют против COVID-19 без предварительной записи

В поликлинике работают в первую смену три терапевта и два во вторую Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской горбольнице №4 теперь можно привиться против коронавируса без предварительной записи. Об этом сообщает минздрав региона.

«Мы хотим сделать вакцинацию более доступной для горожан и гостей города. Мы видим сегодня, что в связи с введением обязательной вакцинации для определенных групп населения, жители все чаще стали прививаться в торговых центрах без предварительной записи. Конечно, мы понимаем, что спонтанные обращения в прививочный кабинет могут привести к возникновению очередей, поэтому готовы в соответствии с потребностью увеличивать количество терапевтов для осмотра желающих», - сказала главный врач больницы Анна Каркавина.

В поликлинике работают в первую смену три терапевта и два во вторую. Прививочные кабинеты можно посетить с 8 до 19 часов по адресу: ул. Юрина, 166а (кабинеты 314, 315, 320).

В Барнауле также можно пройти вакцинацию против коронавируса без предварительной записи в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), в ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в) и в ТРЦ «Галактика» (пр-т Строителей, д. 117) с 10 до 19:30; в ТРЦ «Геомаркет» (пр-т Ленина, 154а) с 10 до 19 часов.