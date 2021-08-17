Жительницу Барнаула обманули при аренде квартиры через интернет

После перевода денег связаться с арендодателем не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летняя жительница Барнаула хотела через интернет арендовать квартиру в Геленджике, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает региональное управление МВД.

– Потерпевшая рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла сообщение о сдаче квартиры в аренду в Краснодарском крае. Девушка позвонила по указанному номеру, который, как впоследствии выяснили полицейские, был зарегистрирован в Самарской области, – добавили в ведомстве.

Во время беседы арендодатель представился Вадимом и рассказал, что для бронирования квартиры нужно внести предоплату 7 тыс. рублей. Девушка перевела необходимую сумму, однако после этого мужчина перестал отвечать на сообщения, заблокировал номер телефона и удалил объявление.

Горожанка обратилась в полицию.