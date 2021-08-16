Все барнаульские школы и детсады готовы к новому учебному году

Комиссия проверила 87 школ, 154 детсада и 20 организаций допобразования Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Все образовательные учреждения Барнаула успешно прошли приемку и готовы принять детей в новом 2021/2022-м учебном году, сообщили в администрации города.

- Проверка готовности проходила с 26 июля по 13 августа. В состав комиссии входили представители комитета по образованию города, полиции, вневедомственной охраны, ГИБДД, Барнаульской организации профсоюза, - рассказали в мэрии.

Комиссия проверила 87 школ, 154 детсада и 20 организаций допобразования. Всего 261 организацию.

Особое внимание уделялось соблюдению требований безопасности, техсостоянию зданий и благоустройству территорий.