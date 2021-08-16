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Политика16 августа 2021 10:18

На пост министра природы Алтайского края рассматривают Андрея Стрелковского

Сейчас он исполняет обязанности руководителя
Александра Сапожкова
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Андрей Стрелковский

Андрей Стрелковский

Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрея Стрелковского, скорее всего, назначат министром природы Алтайского края. Его кандидатуру одобрило краевое правительство, остается ждать согласования с Москвой, сообщает Политсибру.

- Чуть более месяца назад Стрелковского, как одного из замминистра, назначили исполняющим обязанности министра. Хотя предыдущий год врио была Лариса Казанцева, - отмечает издание.

Недавно на это место предлагали мэра Алейска Ивана Маскаев, но его кандидатура не прошла согласование на федеральном уровне.

Напомним, экс-министр природы Алтайского края Владимир Попрядухин покинул место по собственному желанию в сентябре 2020 года.