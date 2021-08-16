На пост министра природы Алтайского края рассматривают Андрея Стрелковского

Андрей Стрелковский
Фото: Олег УКЛАДОВ
Андрея Стрелковского, скорее всего, назначат министром природы Алтайского края. Его кандидатуру одобрило краевое правительство, остается ждать согласования с Москвой, сообщает Политсибру.
- Чуть более месяца назад Стрелковского, как одного из замминистра, назначили исполняющим обязанности министра. Хотя предыдущий год врио была Лариса Казанцева, - отмечает издание.
Недавно на это место предлагали мэра Алейска Ивана Маскаев, но его кандидатура не прошла согласование на федеральном уровне.
Напомним, экс-министр природы Алтайского края Владимир Попрядухин покинул место по собственному желанию в сентябре 2020 года.