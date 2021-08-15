Жительница Барнаула прописала в своей квартире 15 иностранцев

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан. Женщина прописывала их себя в квартире за небольшое вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Подробности рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Барнаула

– За вознаграждение от иностранных граждан в размере 2000 рублей, достоверно зная, что они не будут проживать в ее квартире, она зарегистрировала в ней 15 граждан из государств Средней Азии, – рассказала Старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Всего на махинациях с регистрацией женщина заработала 30 тысяч рублей. Теперь ей грощит штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей.