Экс-министр образования Алтайского занял руководящую должность в Министерстве просвещения РФ

Максим Костенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший глава алтайского Минобра Максим Костенко занял должность директора Института цифровой дидактики в Москве. О своей новой работе он рассказал altapress.ru.

– С цифровой инфраструктурой все понятно. А наша задача — выработать само содержание деятельности, где учитель — по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте, — рассказал Костенко.

Отмечается, что Институт цифровой дидактики – это новое подразделение Министерства просвещения России. Структура создана для того, чтобы организовать процесс обучения в соответствии с цифровой реальность и особенностями современных школьников.