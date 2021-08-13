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Общество13 августа 2021 7:41

Экс-министр образования Алтайского занял руководящую должность в Министерстве просвещения РФ

Он стал директором Института цифровой дидактики
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Максим Костенко.

Максим Костенко.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший глава алтайского Минобра Максим Костенко занял должность директора Института цифровой дидактики в Москве. О своей новой работе он рассказал altapress.ru.

– С цифровой инфраструктурой все понятно. А наша задача — выработать само содержание деятельности, где учитель — по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте, — рассказал Костенко.

Отмечается, что Институт цифровой дидактики – это новое подразделение Министерства просвещения России. Структура создана для того, чтобы организовать процесс обучения в соответствии с цифровой реальность и особенностями современных школьников.