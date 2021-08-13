Житель Иркутской области заговаривал барнаульских кассиров и обворовывал их

Ущерб составил 15 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция задержала жителя Иркутской области, который обокрал несколько касс в торговых центрах Барнаула. Заявления от сотрудников нескольких магазинов поступали в течении месяца, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Заявители сообщали, что злоумышленник выбирал товар на небольшую сумму, предъявлял продавцу пятитысячную купюру и просил разменять. Пока продавец искал денежные средства, мужчина постоянно отвлекал работника разговорами, демонстрировал монеты, чтобы получить более «круглую» сумму, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина запутывал продавца так, что сотрудник магазина переставал понимать, принял ли он деньги от клиента. В результате злоумышленник уходил не только со сдачей, но еще и своей пятитысячной купюрой. Общая сумма ущерба торговым точкам составила более 15 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 28-летнего жителя Иркутской области в Омске. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».