275 новых случаев ковида выявили на Алтае за сутки

Общее число заболевших в регионе - 65 396 Фото: Олег УКЛАДОВ

275 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за сутки, сообщил 12 августа оперштаб региона.

- При этом выздоровело 158 пациентов, умерло 25 человек - у всех причиной смерти стал сам вирус, - рассказали в штабе.

Общее число заболевших в регионе - 65 396, выздоровевших - 50 545, умерших 4 234.

На Алтай поступило 637 903 комплекта вакцины. На утро 12 августа в крае прививалось 540 402 человека (117 042 человека получили первую прививку; 422 820 - полностью привиты. А 540 человек уже получили повторную вакцинацию.