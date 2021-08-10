В алтайском селе двое парней скончались в реанимации при загадочных обстоятельствах

Один из парней скончался сразу, за жизнь второго боролись сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Бобровка Первомайского района скончались двое парней возрастом около 20-21 года. Причем несчастье произошло в реанимации, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на главу сельсовета Сергея Ванпилина.

- По его сведениям, парни находились в реанимации, но врачи не смогли их спасти. Что стало причиной столь трагического развития событий, собеседнику оказалось неизвестно, - пишет источник.

В это время в селе активно обсуждают произошедшее. Местные жители считают, что смерть связана с употреблением наркотиков. Якобы перед тем, как попасть в больницу они приняли вещество синтетического происхождения. Вскоре им стало плохо и их доставили в реанимацию. Один скончался почти сразу, а второго врачи пытались откачать еще сутки, но 10 августа он скончался.

- Могу сказать, что оба парня из нормальных семей, к административной или уголовной ответственности не привлекались. Каких-то нареканий к ним не было, - сказал Ванпилин.