Пенсионерка почти два дня провела в лесу, пока ее искали полицейские

Потерявшаяся пенсионерка Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Почти два дня полицейские Троицкого района Алтайского края искали в лесу пожилую женщину – она ушла за ягодами и не вернулась. Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В Троицком районе полицейские и волонтеры нашли 72-летнюю женщину, которая пропала в прошлую пятницу, 6 августа, - сообщает пресс-служба ведомства.

Представители правопорядка установили, что в последний раз женщина выходила на связь в пятницу, в 17 часов. С этого момента новостей о ней не было.

Помимо полиции и волонтеров к поискам подключились и местные жители. В итоге пенсионерку все же нашли в семи километрах от села Боровлянка. Сама она рассказала, что пошла в лес за черникой, но сбилась с пути и потерялась. Как вернуться обратно – она не поняла. Чувствует себя женщина хорошо, так что даже медицинская помощь ей не потребовалась. Ее просто вернули домой, к родственникам и накормили.