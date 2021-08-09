Аренда жилья на алтайских курортах подорожала на 46%

В целом по России цены на аренду жилья на лечебно-оздоровительных курортах выросли на 36% Фото: Олег УКЛАДОВ

Курорты Алтайского края заняли второе место по росту цен на аренду жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России. В сравнении летом 2019 года средняя стоимость выросла здесь на 46%. Об этом сообщает сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

– Если летом 2019 арендовать жилье на курортах края можно было в среднем за 1740 рублей за сутки, то этим летом средняя стоимость увеличилась до 2540 рублей за сутки, – отмечают аналитики.

При этом лидерами по росту цен на аренду жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России стали курорты Калининградской области. В сравнении с летом 2019 года средняя стоимость выросла здесь на 51% – с 2460 до 3720 рублей за сутки.

Третье место досталось курортам Подмосковья, прирост цен на них составил 45%: с 3390 до 4900 рублей за сутки.

В целом по России цены на аренду жилья на лечебно-оздоровительных курортах выросли на 36% – с 1970 до 2700 рублей за сутки.