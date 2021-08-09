В Барнауле впервые за год подешевели новостройки

В базах становится все меньше студий, однушек и двушек Фото: Олег УКЛАДОВ

В июле почти во всех сегментах барнаульского рынка начала падать стоимость недвижимости, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

– Наблюдается небольшое снижение средней стоимости одного кв. м в сегменте строящихся квартир. На конец июля он опустился с 63,13 до 62,57 тыс. рублей. Это можно объяснить тем, что в базах становится все меньше студий, однушек и двушек, в которых цена квадрата всегда выше, чем в больших квартирах. А вот неходовые варианты подолгу остаются в базах, вынуждая продавцов идти на дисконт, – отмечает издание.

Также это может быть связано с падением спроса. О нем уже не первый месяц говорят строители.

Ранее цены на новостройки в Барнауле непрерывно повышались с августа 2020-го, прибавив за этот период 27%.