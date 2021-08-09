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Общество9 августа 2021 5:02

Более 300 алтайских педагогов бесплатно отдохнут в санатории «Обь»

2 августа туда приехала первая группа учителей
Константин Санталов
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Среди отдыхающих победители краевых конкурсов «Учитель года Алтая - 2021» и «Воспитатель года Алтая - 2021»

Среди отдыхающих победители краевых конкурсов «Учитель года Алтая - 2021» и «Воспитатель года Алтая - 2021»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в санатории «Обь» поправят свое здоровье 320 педагогов из Алтайского края. Среди них победители краевых конкурсов «Учитель года Алтая - 2021» и «Воспитатель года Алтая - 2021», сообщает минобрнауки региона.

– Приказом утверждены квоты для предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Их получают педагогические работники образовательных организаций один раз в пять лет при условии работы на постоянной основе и непрерывном педагогическом стаже работы не менее 10 лет, отметили в минобрнауки.

При этом для победителей краевых конкурсов этого года «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая» достаточен стаж в три года.