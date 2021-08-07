Больше 64 тысяч зараженных ковидом выявлено в Алтайском крае

В настоящий момент на наличие инфекции обследовано больше 1,8 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии зарегистрировали 280 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число заболевших с начала пандемии превысило 64 тысячи человек.

Общая статистика по заболеваемости выглядит так:

- 64 025 заболевших;

- 49 767 выздоровевших;

- 4 120 умерших: 3 077 – от ковида, 1 043 – по иным причинам;

- 2959 зараженных инфекцией и 464 пациента с пневмонией лечатся в ковидариях;

- 778 человек находятся в тяжелом состоянии, 237 из них подключены к ИВЛ;

- 61 бессимптомник и 659 пациентов с пневмонией наблюдаются на дому.

В настоящий момент на наличие инфекции обследовано больше 1,8 млн человек, в сутки проводят больше 8 тысяч исследований.

Также в крае продолжается вакцинация: первую прививку получили 111 010; обе - 406 045; ревакцинировались - 515 человек.