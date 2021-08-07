В алтайском Минприроды рассказали, где есть риск встречи с медведем

Иногда встреча с дикими животными может обернуться трагедией Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Алтайском крае продолжается туристический сезон, и все чаще люди выбирают отдых вдали от цивилизации – в лесу. Однако в диких местах есть риск встретиться с медведем или волком. В региональном Минприроды рассказали о таких маршрутах.

По словам специалистов, увидеть волка, медведя или других диких зверей можно на экологических тропах Чинетинского, Чарышского, Залесовского, Тогульского, Бащелакского заказников, природного парка «Предгорье Алтая». На этих туристических маршрутах группу может сопровождать инспектор с оружием.

Прежде чем отправляться в лес, стоит помнить про правила поведения. Во-первых, лучше не идти в лес в одиночку. Если туристы все же пошли отдыхать без сопровождения опытного специалиста, то нужно издавать больше звуков, но не резких и не пронзительных. Следует избегать густых кустов, зарослей и буреломов, а также вооружиться инструментами или предметами, которыми можно создать шум.

Если вы обустроили лагерь, то не оставляйте после себя мусор, в том числе пищевые отходы, так как медведь, благодаря своему обонянию, может их найти и раскопать. Также не стоит приближаться к останкам павших животных, так как хищники могут питаться падалью.

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