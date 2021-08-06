В Барнауле выбрали лучших дворника и сантехника

В городе подвели итоги конкурса профессионального мастерства Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле присвоили звания лучших дворника и слесаря-сантехника. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, конкурсантов оценивала комиссия.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» на звания «Лучший дворник», «Лучший слесарь-сантехник» проходит в краевой столице уже много лет. В этом году работу конкурсантов оценивали представители комитета жилищно-коммунального хозяйства города и члены Общественной палаты города. Критериями оценки стали чистота и благоустройство участка, озеленение дворовых территорий, содержание имущества и так далее.

В итоге лучшим дворником этого года стал Денис Раков, который трудится в ООО «ЖЭУ-21», на втором месте - Евгений Горяинов, работающий ООО «УК Поток», на третьем – Наталья Рукавишникова (ООО «Жилищная компания»). А лучшим слесарем-сантехником признан Станислав Афанасов из ООО «УК Поток». На втором и третьем месте оказались Сергей Чуриков из ООО «Коммунальная Инициатива» и Виталий Шупляк из ООО «Жилищно-эксплуатационный участок – 12».