Велосипедист изнасиловал женщину в Барнауле

Насильник угрожал потерпевшей ножом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Велосипедист 2 августа изнасиловал 33-летнюю женщину в Барнауле. Он потребовал близости, угрожая ножом. Все произошло около одного из домов на 50-лет СССР, пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

– Ночью 2 августа около одного из домов на 50-лет СССР напали на 33-летнюю горожанку, – пишет канал.

Приметы насильника: на вид 30-35 лет, рост 166-170 см., худощавый, волос тёмный короткий. Был одет во всё черное - кепка, ветровка, джинсы, солнцезащитные очки. Передвигался мужчина на велосипеде.